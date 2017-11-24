Гол и передача Саюстова не спасли «Адмирал» от поражения в матче с «Йокеритом»

«Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

В первом периоде Пекка Йормакка открыл счёт, но в середине матча Роберт Саболич с передачи Дмитрия Саюстова реализовал большинство и восстановил паритет. Вскоре Ээли Толванен вновь вывел «Йокерит» вперёд, а в заключительной трети Никлас Йенсен сделал счёт 3:1. «Моряки» отыграли одну шайбу в концовке, отличился Дмитрий Саюстов, но перевести встречу в овертайм не смогли.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.