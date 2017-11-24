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Гол и передача Саюстова не спасли «Адмирал» от поражения в матче с «Йокеритом»

Хоккей

«Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.

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В первом периоде Пекка Йормакка открыл счёт, но в середине матча Роберт Саболич с передачи Дмитрия Саюстова реализовал большинство и восстановил паритет. Вскоре Ээли Толванен вновь вывел «Йокерит» вперёд, а в заключительной трети Никлас Йенсен сделал счёт 3:1. «Моряки» отыграли одну шайбу в концовке, отличился Дмитрий Саюстов, но перевести встречу в овертайм не смогли.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Йормакка (Палола) – 11:58 (5x5), 1:1 – Саболич (Блум, Саюстов) – 27:50 (5x4), 2:1 – Толванен (Норман, Марьямяки) – 29:05 (5x5), 3:1 – Йенсен (Регин, Иконен) – 49:04 (5x5), 3:2 – Саюстов (Ткачёв, Саболич) – 57:03 (6x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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