«Нефтехимик» — «Сочи»: Полашек подрался с Сорокиным после хита на Мамкине

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» со счётом 3:1.

Дубль Коллинза помог ХК «Сочи» обыграть «Нефтехимик»

Во втором периоде защитник сочинцев Адам Полашек вступился за партнёра по команде Михаила Мамкина, который пропустил силовой приём от защитника Александра Сорокина. Игроки сбросили перчатки и провели несколько ударов, а потом повалили друг друга на лёд. Оба хоккеиста были удалены на пять минут за драку.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.