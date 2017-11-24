«Авангард» дважды отыгрался, но уступил минскому «Динамо» по буллитам

«Авангард» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 2:3 Б.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

После 20 минут игры минчане вели благодаря голу Александра Когалёва. Во второй двадцатиминутке Максим Минеев восстановил равенство, но менее чем через минуту Куинтон Хауден сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. Затем Евгений Медведев реализовал двойное численное преимущество. Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии буллитов верх взяли минчане, решающий гол забил Джек Скилле.

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Видеообзор основного времени матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.