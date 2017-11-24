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«Авангард» дважды отыгрался, но уступил минскому «Динамо» по буллитам

Хоккей

«Авангард» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 2:3 Б.

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После 20 минут игры минчане вели благодаря голу Александра Когалёва. Во второй двадцатиминутке Максим Минеев восстановил равенство, но менее чем через минуту Куинтон Хауден сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. Затем Евгений Медведев реализовал двойное численное преимущество. Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии буллитов верх взяли минчане, решающий гол забил Джек Скилле.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 2
1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0
Авангард
Омская область
1:0 – Когалев (Шинкевич, Скилле) – 06:23 (5x5), 1:1 – Минеев (Михеев, Мартынов) – 24:37 (5x4), 2:1 – Хауден (Ленгле, Фонтейн) – 25:06 (5x5), 2:2 – Медведев (Чудинов, Стась) – 31:37 (5x3), 3:2 – Скилле – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор основного времени матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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