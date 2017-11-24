Назаров: отсутствие Пигановича и Сергеева ощущается, но все матчи не выиграть

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (1:3) и отметил, что отсутствие защитников Андрея Сергеева и Олега Пигановича сказывается на игре команды.

«Коллегу хочу поздравить с победой. Мы тоже готовились к матчу, но эмоционально, наверное, перегорели в начале, пропустили два гола. Потом, вроде, собрались, но уже «Сочи» сыграл самоотверженно, блокировал очень много шайб. Не забиваешь ты – забивают тебе, так что… Поблагодарю ребят, старались. А так, нужно забыть этот матч и готовиться к следующей игре.



Безусловно, когда Пигановича и Сергеева нет, это ощущается. Но есть молодые ребята, которые неплохо играли сегодня, старались. Все игры невозможно выиграть, поражения тоже будут случаться. Рад, что ребята это понимают, стараются это переломить. Где-то будет не везти, где-то будет наоборот. Хорошо, что не повезло с „Сочи“, будем надеяться, повезёт с нашими прямыми конкурентами», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.