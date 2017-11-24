Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, пропустивший 10 матчей, сыграет с «Баффало»

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс вернулся в состав команды после восстановления от травмы нижней части тела, из-за которой пропустил последние 10 матчей. Он сыграет с «Баффало Сэйбрз» в ночь с 25 на 26 ноября мск. Вратарь Чарли Линдгрен отправлен в АХЛ.



Последний раз Прайс играл 2 ноября. В этом сезоне он одержал три победы в 11 матчах с процентом отражённых бросков 87,7 и коэффициентом надёжности 3,77. «Монреаль» занимает третье место с конца в Восточной конференции, набрав 19 очков в 23 матчах.

Кросби, Прайс и ещё 8 звёзд НХЛ, проваливших старт сезона В этом чемпионате они пока не отрабатывают свои миллионы.