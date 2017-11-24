«Бостон» — «Питтсбург»: Кросби забил, затолкав шайбу в ворота с живота Худобина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнял счёт во втором периоде матча с «Бостон Брюинз».

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Вратарь «Бостона» Антон Худобин клюшкой отразил бросок, после чего шайба взмыла вверх и ему за спину. Российский голкипер попытался отвести её от ворот, лёг на спину и шайба упала ему на живот. На пятачке стоял Кросби, который с живота Худобина затолкал шайбу в ворота.



После двух видеопросмотров на предмет помехи вратарю и остановки игры перед голом шайба была засчитана.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».