17 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Питтсбург»

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Встреча, проходившая в «Ти-Ди Гардене» в Бостоне, завершилась со счётом 4:3.

Овечкин против Кучерова! И ещё 13 матчей «чёрной пятницы» в НХЛ Не смейте ложиться спать. Все яркие моменты с участием российских хоккеистов – здесь.

В первом периоде «Бостон» забросил дважды, отличились Давид Крейчи и Шон Курали. В начале второй двадцатиминутки Джейк Гюнцель сократил отставание, но затем Мэтт Грзелчик сделал счёт 3:2. Тем не менее «пингвины» смогли отыграться до второго перерыва благодаря усилиям Фила Кессела и Сидни Кросби. В третьем периоде Давид Пастрняк сделал счёт 4:3, его шайба стала победной.

Вратарь «Бостона» Антон Худобин из 20 бросков отразил 17 и одержал свою седьмую победу в сезоне. «Брюинз» набрали очки во всех 9 матчах, которые провёл российский голкипер.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Пастрняка можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.