Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

17 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Питтсбург»

Хоккей

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Встреча, проходившая в «Ти-Ди Гардене» в Бостоне, завершилась со счётом 4:3.

Овечкин против Кучерова! И ещё 13 матчей «чёрной пятницы» в НХЛ
Не смейте ложиться спать. Все яркие моменты с участием российских хоккеистов – здесь.

В первом периоде «Бостон» забросил дважды, отличились Давид Крейчи и Шон Курали. В начале второй двадцатиминутки Джейк Гюнцель сократил отставание, но затем Мэтт Грзелчик сделал счёт 3:2. Тем не менее «пингвины» смогли отыграться до второго перерыва благодаря усилиям Фила Кессела и Сидни Кросби. В третьем периоде Давид Пастрняк сделал счёт 4:3, его шайба стала победной.

Вратарь «Бостона» Антон Худобин из 20 бросков отразил 17 и одержал свою седьмую победу в сезоне. «Брюинз» набрали очки во всех 9 матчах, которые провёл российский голкипер.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3
2:0, 1:3, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Крейчи (Дебраск, Цегларик) – 06:13 (5x5), 2:0 – Курали (Макэвой) – 10:51 (5x5), 2:1 – Гюнцель (Летанг, Кросби) – 21:02 (5x4), 3:1 – Грзелчик (Крейчи, Дебраск) – 30:31 (5x5), 3:2 – Кессел (Шихэн, Шульц) – 34:07 (5x5), 3:3 – Кросби (Хёрнквист, Ханвик) – 37:44 (5x5), 4:3 – Пастрняк (Нэш, Спунер) – 45:06 (5x5)

Видео гола Пастрняка можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент