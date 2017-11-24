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«Спартак» не смог вылететь в Самару на матч с «Ладой»

Хоккей

«Спартак» из-за ненадлежащих метеоусловий не смог вылететь из Челябинска в Самару. 26 ноября красно-белым предстоит сыграть в Тольятти с «Ладой».

«Думали полететь в Самару, но выгрузились из самолета и едем обратно в отель в Челябинске. В Самаре туман, аэропорт закрыт», — сообщает «твиттер» клуба.

«Спартак» в Челябинске уступил «Трактору» со счётом 0:2, прервав свою шестиматчевую победную серию. Команда занимает седьмое место в Западной конференции, в 34 матчах набрав 52 очка. На этом выезде им предстоит сыграть с «Ладой», «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

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