«Спартак» не смог вылететь в Самару на матч с «Ладой»

«Спартак» из-за ненадлежащих метеоусловий не смог вылететь из Челябинска в Самару. 26 ноября красно-белым предстоит сыграть в Тольятти с «Ладой».



«Думали полететь в Самару, но выгрузились из самолета и едем обратно в отель в Челябинске. В Самаре туман, аэропорт закрыт», — сообщает «твиттер» клуба.

«Спартак» в Челябинске уступил «Трактору» со счётом 0:2, прервав свою шестиматчевую победную серию. Команда занимает седьмое место в Западной конференции, в 34 матчах набрав 52 очка. На этом выезде им предстоит сыграть с «Ладой», «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».