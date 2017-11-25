Овечкин мощнейшим броском пробил Василевского, забив 15-й гол в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин отличился в контратаке после передач Тома Уилсона и Никласа Бестрёма, пробив Андрея Василевского мощнейшим броском со средней дистанции.
Видео гола можно посмотреть в официальном "твиттере" «Кэпиталз».
Овечкин пробил Василевского и забил 15-й гол в сезоне! «Чёрная пятница» НХЛ
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