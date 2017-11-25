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15-я шайба Овечкина в сезоне помогла «Вашингтону» выиграть у «Тампы»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу кряду, выиграв у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:1.

Владислав Наместников вывел гостей вперёд уже на 2-й минуте, забросив свою 10-ю шайбу в сезоне. За полторы минуты до окончания первого периода Александр Овечкин отметился своим 15-м голом в чемпионате и сравнял счёт. Гол капитана стал 573-м в карьере. Деванте Смит-Пелли забил третий гол столичной команды, за две минуты до окончания основного времени Джей Бигл поразил пустые ворота «Тампы», заработав второе очко в этом матче.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Наместников (Кучеров, Хедман) – 01:22 (5x4), 1:1 – Овечкин (Уилсон, Бекстрём) – 18:36 (5x5), 2:1 – Смит-Пелли (Бигл, Орлов) – 34:36 (5x5), 3:1 – Бигл (Нисканен) – 57:52 (en)
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