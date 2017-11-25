15-я шайба Овечкина в сезоне помогла «Вашингтону» выиграть у «Тампы»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу кряду, выиграв у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:1.



Владислав Наместников вывел гостей вперёд уже на 2-й минуте, забросив свою 10-ю шайбу в сезоне. За полторы минуты до окончания первого периода Александр Овечкин отметился своим 15-м голом в чемпионате и сравнял счёт. Гол капитана стал 573-м в карьере. Деванте Смит-Пелли забил третий гол столичной команды, за две минуты до окончания основного времени Джей Бигл поразил пустые ворота «Тампы», заработав второе очко в этом матче.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».