Овечкин забросил свою 573-ю шайбу в НХЛ и повторил достижение Босси

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 573-ю шайбу в НХЛ и вышел по этому показателю на 21-е место в истории лиги, сравнявшись с Майком Босси, блиставшим в 80-х. Россиянин отличился в первом периоде домашнего матча с «Тампа-Бэй Латнинг», в итоге столичная команда добилась победы со счётом 3:1.



Овечкин в 15-й раз в текущем сезоне поразил ворота соперников. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэпиталз».

15-я шайба Овечкина в сезоне помогла «Вашингтону» выиграть у «Тампы»