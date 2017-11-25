24 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» одержать 6-ю победу подряд

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Кэм Аткинсон (12-я и 51-я минуты), ещё по одному голу забили Маркус Нутиваара (28), Ник Фолиньо (54) и Тайлер Мотт (60). За «Оттаву» голы забили Том Пайят (11) и Майк Хоффман (30). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 14 минут 32 секунды.

Эта победа стала для «Блю Джекетс» шестой подряд.