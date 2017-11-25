«Баффало» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Эдмонтон»

«Баффало Сэйбрз» прервал свою серию поражений, победив «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Якоб Юсефсон (35-я минута), Джек Айкел (41) и Кайл Окпосо (60). За «Эдмонтон» шайбу забросил Райан Строум (60). Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 14 минут 35 секунд, однако результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Баффало» одержал первую победу после семи проигрышей кряду.