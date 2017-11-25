«Вегас» — «Сан-Хосе»: Бёрнс забил свой первый гол в сезоне в 21-м матче

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:5 ОТ.

Защитник «акул» Брент Бёрнс провёл 900-й матч в карьере и отметился первой заброшенной шайбой в сезоне. В предыдущих 20 матчах он сделал восемь передач.



В предыдущем регулярном чемпионате Бёрнс забил 29 голов и набрал 76 очков.

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