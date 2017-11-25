Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился со счётом 3:1.



Россиянин забросил свою 15-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в списке снайперов, сравнявшись по этому показателю с форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Джоном Таваресом. Лидером по количеству голов является нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого 17 шайб.



Всего в 24 матчах Овечкин набрал 22 (15+7) баллов за результативность.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.