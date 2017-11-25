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Хет-трик Сегина и 2 очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Калгари»

Хоккей

«Даллас Старз» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-триком отметился Тайлер Сегин (25-я, 55-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Антуан Руссель (19), Александр Радулов (39) и Джемел Смит (53). За «Калгари» две шайбы забросил Шон Монахан (38, 47), по одной — Майкл Ферланд (21) и Джонни Годро (23). Радулов также отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 4
1:0, 2:3, 3:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Руссель (Питлик) – 18:22 (5x5), 1:1 – Ферланд (Монахан) – 20:39 (5x5), 1:2 – Годро – 22:53 (5x5), 2:2 – Сегин (Янмарк, Клингберг) – 24:20 (4x4), 2:3 – Монахан (Брауэр, Годро) – 37:31 (5x4), 3:3 – А. Радулов (Шор) – 38:30 (5x5), 3:4 – Монахан (Годро, Смит) – 46:04 (5x5), 4:4 – Смит (Ритчи) – 52:12 (5x5), 5:4 – Сегин – 54:03 (5x5), 6:4 – Сегин (А. Радулов) – 59:00 (en)

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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