Хет-трик Сегина и 2 очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Калгари»

«Даллас Старз» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-триком отметился Тайлер Сегин (25-я, 55-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Антуан Руссель (19), Александр Радулов (39) и Джемел Смит (53). За «Калгари» две шайбы забросил Шон Монахан (38, 47), по одной — Майкл Ферланд (21) и Джонни Годро (23). Радулов также отметился результативной передачей.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».