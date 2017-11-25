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«Аризона» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»

Хоккей

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Аризоны» отличились Оливер Экман-Ларссон (11-я минута) и Брендан Перлини (38). За «Лос-Анджелес» голы забили Анже Копитар (23) и Тревор Льюис (43). Победу «Койотс» принёс точный бросок Кристиана Фишера на третьей минуте овертайма.

Эта победа стала для «Аризоны» четвёртой в последних пяти матчах. «Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение в восьми встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Экман-Ларссон (Фишер, Степан) – 10:17 (5x4), 1:1 – Копитар (Габорик, Маззин) – 22:53 (5x5), 2:1 – Перлини (Голигоски, Ридер) – 37:50 (5x5), 2:2 – Льюис (Эндреофф, Даути) – 42:42 (5x5), 3:2 – Фишер (Дворак, Демерс) – 62:43 (3x3)
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