«Аризона» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Аризоны» отличились Оливер Экман-Ларссон (11-я минута) и Брендан Перлини (38). За «Лос-Анджелес» голы забили Анже Копитар (23) и Тревор Льюис (43). Победу «Койотс» принёс точный бросок Кристиана Фишера на третьей минуте овертайма.

Эта победа стала для «Аризоны» четвёртой в последних пяти матчах. «Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение в восьми встречах.