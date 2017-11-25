Ларионов: Голдобину лучше играть в фарм-клубе, чем сидеть в пресс-ложе «Кэнакс»

Легендарный нападающий, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов поделился мнением об игре нападающего Николая Голдобина, который выступает в системе «Ванкувер Кэнакс».



«Голдобину лучше играть в фарм-клубе, чем сидеть в пресс-ложе „Ванкувера“. Такому молодому парню нужно участвовать в играх. Я сказал ему не терять присутствия духа, пусть просто играет и повышает своей уровень профессионализма.



Ему необходимо терпение. Руководству „Кэнакс“ Голдобин действительно нравится, поэтому надеюсь, он вскоре станет важной частью клуба», — приводит слова Ларионоа Sportsnet.



22-летний Голдобин не провёл ни одного матча в НХЛ в нынешнем сезоне.

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