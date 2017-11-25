Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и 9 бросков Овечкина, «-2» Кучерова

В ночь с 24 на 25 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока. Александр Овечкин забил 15-й гол в сезоне и нанёс девять бросков в створ ворот, в то время как Никита Кучеров бросил лишь раз и завершил матч с показателем полезности "-2". Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, Антон Худобин и Сергей Бобровский одержали очередные победы.

Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Худобин «Бостон» 17 из 20 85 4:3 Бобровский «Коламбус» 24 из 26 92,3 5:2 Василевский «Тампа» 35 из 37 94,6 1:3

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 9 +1 18.19 - 3 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 4 3 0 20.07 4 из 11 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 1 -2 20.55 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 1+0 2 2 -2 18.49 0 из 10 0 0 Радулов (н) «Даллас» 1+1 0 1 +1 20.50 - 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 0 -2 14.32 - 0 1 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 2 -1 20.40 - 0 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 3 +1 16.22 - 1 1 Якупов (н) «Колорадо» 0 2 3 0 10.52 - 0 0 Сошников (н) «Торонто» 0 0 0 -1 11.02 - 3 2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 2 3 +2 22.16 - 1 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 1 0 13.41 - 1 1 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 2 -1 21.30 - 1 8 Антипин (з) «Баффало» 0 0 1 0 14.35 - 0 1 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 0 +1 25.34 - 4 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 1 +1 21.15 - 5 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 0 0 17.20 - 2 0 Миронов (з) «Колорадо» 0 0 0 +1 10.44 - 2 1 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 1 -1 16.26 - 2 1

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