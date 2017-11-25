Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и 9 бросков Овечкина, «-2» Кучерова

В ночь с 24 на 25 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока. Александр Овечкин забил 15-й гол в сезоне и нанёс девять бросков в створ ворот, в то время как Никита Кучеров бросил лишь раз и завершил матч с показателем полезности "-2". Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, Антон Худобин и Сергей Бобровский одержали очередные победы.
Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам
Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Бостон»
|17 из 20
|85
|4:3
|Бобровский
|«Коламбус»
|24 из 26
|92,3
|5:2
|Василевский
|«Тампа»
|35 из 37
|94,6
|1:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|9
|+1
|18.19
|-
|3
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|4
|3
|0
|20.07
|4 из 11
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|1
|-2
|20.55
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|2
|2
|-2
|18.49
|0 из 10
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|0
|1
|+1
|20.50
|-
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|0
|-2
|14.32
|-
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|2
|-1
|20.40
|-
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|3
|+1
|16.22
|-
|1
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|2
|3
|0
|10.52
|-
|0
|0
|Сошников (н)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|-1
|11.02
|-
|3
|2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|3
|+2
|22.16
|-
|1
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|1
|0
|13.41
|-
|1
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|-1
|21.30
|-
|1
|8
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|1
|0
|14.35
|-
|0
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|0
|+1
|25.34
|-
|4
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|+1
|21.15
|-
|5
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|17.20
|-
|2
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|+1
|10.44
|-
|2
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|-1
|16.26
|-
|2
|1
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