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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и 9 бросков Овечкина, «-2» Кучерова

Хоккей

В ночь с 24 на 25 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока. Александр Овечкин забил 15-й гол в сезоне и нанёс девять бросков в створ ворот, в то время как Никита Кучеров бросил лишь раз и завершил матч с показателем полезности "-2". Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, Антон Худобин и Сергей Бобровский одержали очередные победы.

Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам
Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Худобин«Бостон»17 из 20854:3
Бобровский«Коламбус»24 из 2692,35:2
Василевский«Тампа»35 из 3794,61:3
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»1+009+118.19-30
Кузнецов (н)«Вашингтон»043020.074 из 1100
Кучеров (н)«Тампа»0+101-220.55-00
Наместников (н)«Тампа»1+022-218.490 из 1000
Радулов (н)«Даллас»1+101+120.50-00
Панарин (н)«Коламбус»000-214.32-01
Тарасенко (н)«Сент-Луис»002-120.40-00
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+103+116.22-11
Якупов (н)«Колорадо»023010.52-00
Сошников (н)«Торонто»000-111.02-32
Орлов (з)«Вашингтон»0+123+222.16-10
Сергачёв (з)«Тампа»001013.41-11
Зайцев (з)«Торонто»002-121.30-18
Антипин (з)«Баффало»001014.35-01
Проворов (з)«Филадельфия»000+125.34-41
Емелин (з)«Нэшвилл»001+121.15-51
Задоров (з)«Колорадо»000017.20-20
Миронов (з)«Колорадо»000+110.44-21
Куликов (з)«Виннипег»001-116.26-21

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