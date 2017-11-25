Член Зала славы НХЛ: нынешний хоккей похож на автоматы, только игра ногами

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Дэйв Хаверчук поделился мнением о нынешнем стиле хоккея.



«Что я думаю, когда смотрю игры НХЛ? Я получаю удовольствие. А смотрю я много матчей, чтобы быть в курсе того, как работают команды. Сейчас хоккей стал очень быстрым. Нет красной линии. В моё время в средней зоне скорость падала. Надо было придумать, как отдать пас до красной линии. Сейчас надо только работать ногами. Команды играют в давление. Мне нравится, хотя порой хоккей напоминает мне игровые автоматы, где шарик гоняют по полю, нажимая на кнопки. Но сейчас много хороших игроков, они справятся. Так было всегда. Мне нравится сегодняшний хоккей», — цитирует Хаверчука официальный сайт лиги.

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