Е. Корешков: «Барыс» переживает из-за обмена Сен-Пьера, но это желание игрока

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал обмен нападающего Мартина Сен-Пьера в «Адмирал» на Джеймса Райта.



«На самом деле, мы сильно переживаем по поводу отъезда Мартина в «Адмирал». Это классный парень, хороший, командный игрок. Он сам выступил инициатором, мы много говорили, обсуждали, это его выбор, он так решил. Так будет лучше для его дальнейшей карьеры. Мы не могли препятствовать этому переходу. Мы пожали руки, пожелали удачи, остались хорошими друзьями. Мы желаем ему удачи во Владивостоке, карьерного роста. Надеемся, что переход придаст ему новой энергии, и он заиграет на более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом.



Райт? Габаритный нападающий, хорошо разбирается на пятаке. Может играть как центрального, так и крайнего. Будем вместе с ним двигаться поэтапно, помогать ему, развивать и улучшать свою игру», — цитирует Корешкова официальный сайт клуба.

«Барыс» обменял Сен-Пьера в «Адмирал» на Райта