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Билялетдинов: не знаю, когда ждать Зарипова в составе, про Пайгина думать рано

Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в преддверии матча с «Барысом» рассказал об игровой форме Даниса Зарипова и возможном возвращенииЗията Пайгина.

«Когда ждать Зарипова в составе? Пока не могу сказать. Надо посмотреть, в каком состоянии он находится, а потом уже определим.

Вижу ли я своём составе Пайгина в свете его возможного перехода? Я пока не готов. Во-первых, это всё пока разговоры – когда вернётся, тогда и будем разговаривать. Это всё вилами по воде», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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