Билялетдинов: не знаю, когда ждать Зарипова в составе, про Пайгина думать рано

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в преддверии матча с «Барысом» рассказал об игровой форме Даниса Зарипова и возможном возвращенииЗията Пайгина.



«Когда ждать Зарипова в составе? Пока не могу сказать. Надо посмотреть, в каком состоянии он находится, а потом уже определим.



Вижу ли я своём составе Пайгина в свете его возможного перехода? Я пока не готов. Во-первых, это всё пока разговоры – когда вернётся, тогда и будем разговаривать. Это всё вилами по воде», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».



«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ «Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».