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Ховард: из-за изменений в правилах полевые спокойно выкатываются на ворота

Хоккей

Вратарь «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард поделился мнением об изменениях в правилах Национальной хоккейной лиги, из-за которых резко увеличилось количество бросков по воротам.

«Это связано с изменениями в правилах. Защитникам теперь надо очень осторожно действовать клюшкой. Появилось больше возможностей для беспрепятственного броска. Сейчас полевые игроки просто выкатываются на ворота и бросают. Им никто не мешает», — приводит слова Ховарда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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