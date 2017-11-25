Яруллин: Зарипов — большой профессионал, наверняка сыграет в ближайшее время

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о переходе в казанскую команду нападающего Даниса Зарипова.



«Как отреагировал на новость о переходе Зарипова? Конечно, это хорошо. Такой игрок нам очень поможет. Я очень рад, что ему разрешили играть. Когда он сыграет? Это не мне решать. Он профессионал, мастер с большой буквы, поэтому, думаю, что он готовился. Может быть, в ближайшем времени он уже выйдет.



Что могу сказать о „Барысе“? Неплохая команда, это видно по турнирной таблице. Если честно, ни разу не смотрел, как они играют», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес online».

Вернуть бывшего. Зарипов нужен «Ак Барсу», но не Билялетдинову? Казань отвоевала свою легенду. Но нуждается ли в нём главный тренер?