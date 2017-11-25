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Эллисон: «Металлургу» нужно бросать по воротам, и тогда чёрная полоса кончится

Хоккей

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился мнением о последних результатах команды.

«Нужно бросать, и тогда эта чёрная полоса должна закончиться. Нужно делать акцент на ворота, мы же можем забивать по четыре-пять шайб за игру, так что нужно создавать трафик, закрывать вратаря, прицельно бросать и успешно завершать атаки.

Травмы? Сейчас просто такое время, середина сезона, и всякое случается. Не важно, сколько человек у нас в лазарете, мы всё равно должны работать командой. Нужно создавать шансы, нужно забивать голы. Мы могли бы и сегодня победить, если бы всё реализовали», — цитирует форварда официальный сайт команды.

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