Эллисон: «Металлургу» нужно бросать по воротам, и тогда чёрная полоса кончится

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился мнением о последних результатах команды.



«Нужно бросать, и тогда эта чёрная полоса должна закончиться. Нужно делать акцент на ворота, мы же можем забивать по четыре-пять шайб за игру, так что нужно создавать трафик, закрывать вратаря, прицельно бросать и успешно завершать атаки.



Травмы? Сейчас просто такое время, середина сезона, и всякое случается. Не важно, сколько человек у нас в лазарете, мы всё равно должны работать командой. Нужно создавать шансы, нужно забивать голы. Мы могли бы и сегодня победить, если бы всё реализовали», — цитирует форварда официальный сайт команды.