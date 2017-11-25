Красковский: у Квартальнова есть свои рамки, но импровизацию он не убирает

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.



— Правда ли, что ожидания от Дмитрия Квартальнова оказались другими? Игроки ждали худшего?

— Я бы не сказал, что ждали худшего. Хороший тренер, мужчина, который всегда находит нужные слова. Иногда и покричать может, все привыкли к нему. Может быть, мы ещё с Квартальновым мало времени провели и всего не поняли?



— Когда тренер орёт — это нормально? Или лучше, чтобы спокойно объясняли?

— Кричит и кричит, надо просто выслушать и принять во внимание замечания.



— В ЦСКА Дмитрий Квартальнов ставил строго вертикальный примитивный хоккей. В «Локомотиве» теперь также?

— У Дмитрия Вячеславовича есть свои рамки игры, мы стараемся выполнять то, что он просит. Но в то же время нашу импровизацию, которая присутствовала при предыдущем тренере, он не убирает. Говорит: «Вы можете играть, как хотите, только мои требования выполняйте, а так я вас не ограничиваю».



— Николай Прохоркин рассказывал, что Квартальнов требовал в ЦСКА только «бегать-биться».

— Нет, у нас не так. Может, мало времени прошло. Квартальнов, наверное, смотрит по подбору игроков и знает, что у нас есть и ребята, которые могут и разыграть, и побиться. Может быть, переосмыслил немного свои требования. Конечно, нужно бежать и открываться друг под друга, но запретов в игре в атаке нет», — сказал Красковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Павлом Красковским читайте сегодня, 25 ноября, на «Чемпионате».

Квартальнов: не буду лукавить и говорить, что матчи с ЦСКА станут рядовыми А ещё новый главный тренер «Локомотива» хочет, чтобы его команда демонстрировала красивый хоккей.