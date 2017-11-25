Данис Зарипов не попал в состав «Ак Барса» на встречу с «Барысом»

Стали известны составы на матч казанского «Ак Барса» с астанинским «Барысом», который стартует сегодня, 26 ноября, в 17:00 мск.



«Ак Барс»:



Гарипов (Билялов);

Секач — Ландер — Галиев, Марков — Яруллин;

Косов — Ткачёв — Клинкхаммер, Мусин — Токранов;

Лукоянов — Потапов — Язьков, Охтамаа — Лямкин;

Глинкин — Глухов — Обухов, Кара, Сидоров.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Доус — Вей — Маркелов, Даллмэн — Диц;

Михайлис — Шевченко — Никулин, Савченко — Полохов;

Жайлауов — Гурков — Старченко, Семёнов — Сауторн;

Акользин — Сагадеев — Лихотников, Липин — Орехов.

«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ «Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».