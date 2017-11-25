Данис Зарипов не попал в состав «Ак Барса» на встречу с «Барысом»

Стали известны составы на матч казанского «Ак Барса» с астанинским «Барысом», который стартует сегодня, 26 ноября, в 17:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Секач — Ландер — Галиев, Марков — Яруллин;
Косов — Ткачёв — Клинкхаммер, Мусин — Токранов;
Лукоянов — Потапов — Язьков, Охтамаа — Лямкин;
Глинкин — Глухов — Обухов, Кара, Сидоров.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Доус — Вей — Маркелов, Даллмэн — Диц;
Михайлис — Шевченко — Никулин, Савченко — Полохов;
Жайлауов — Гурков — Старченко, Семёнов — Сауторн;
Акользин — Сагадеев — Лихотников, Липин — Орехов.
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