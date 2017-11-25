НХЛ назвала гол Кросби с живота Худобина, забитым по правилам

Стало известно, почему судьи засчитали гол форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче с «Бостон Брюинз» (4:3). Напомним, вратарь «Бостона» Антон Худобин клюшкой отразил бросок, после чего шайба взмыла вверх и ему за спину. Российский голкипер попытался отвести её от ворот, лёг на спину, и шайба упала ему на живот. На пятачке стоял Кросби, который с живота Худобина затолкал шайбу в ворота.



«На 38-й минуте арбитры инициировали просмотр эпизода, который показал, что шайба пересекла линию ворот до того, когда судья дал свисток. В это же время главный тренер «Бостона» попросил видеопросмотр с целью установить, блокировал ли Кросби вратаря «Брюинз» Антона Худобина до того, как шайба пересекла линию ворот. После повторного просмотра момента и совещания арбитры установили, что блокировки не было, и засчитали гол», — сообщается на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» «пингвинз».