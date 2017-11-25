Кинг: я очень медленно вкатился в сезон, слабый старт очевиден

Нападающий «Автомобилиста» Дуайт Кинг дал оценку первой половине чемпионата в своём исполнении. 28-летний Кинг в 31 матче набрал 9 (5+4) очков.



«Не считая языка, втянуться в новую жизнь было несложно. Все гладко. Вот с хоккеем было сложнее, и привыкал дольше. Я очень медленно вкатился в сезон, слабый старт очевиден. Привыкаю. После недавней паузы почувствовал себя намного лучше. Осталось не так много времени до завершения сезона, так что нужно продолжать работать. Наша команда находится в зоне плей-офф, и у нас есть время прибавить ещё», — цитирует Кинга «Спорт FM».

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