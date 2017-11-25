Касатонов: когда хоккеисты уезжали из СССР в НХЛ, главным был вопрос престижа

Олимпийский чемпион легендарный защитник Алексей Касатонов поделился воспоминаниями о массовом отъезде советских игроков в НХЛ.



«Татьяна Васильевна Тихонова в своей книге напирает на то, что хоккеистов, желавших уехать, интересовали только деньги. Не согласен. Да, финансовый вопрос, безусловно, играл определенную роль. Как и для любого профессионала. Но для того же Фетисова главным был вопрос престижа. Поехать в расцвете сил. Не как диссидент, а как представитель своей страны. Это и почетно, и интересно. Понятно ведь, что НХЛ — лучшая лига мира. Хочется попробовать ее на вкус. И пожить той жизнью — без сборов, не только в хоккейной, но и в социальной системе», — цитирует Касатанова официальный сайт НХЛ.

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