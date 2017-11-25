Красковский: иногда хоккеисту полезно посмотреть матч с трибуны

Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Красковский поделился мнением о значении личной статистики.



«Первый матч с финнами на Кубке Карьяла. Первый раз в этом сезоне я сидел на трибуне. За «Локомотив» провёл все матчи, так что давно такого не было. Вообще, непривычно было смотреть хоккей. Сверху ошибки сразу видны. Если разбираешься в хоккее, то легко понять, кто куда должен поехать и что обязан сделать в той или иной ситуации. Может быть, иногда и полезно посидеть на трибуне и поучиться на чужих ошибках, чтобы потом самому их не совершать.



Хотелось большего от первой половины сезона, мало пользы приносил команде. С начала сезона не пошло именно у моего звена. Мы очень переживали, но тренеры говорили, что через работу всё придёт. Вот сейчас мы более-менее нашли свою игру. Будем стараться добавлять.



Естественно, обращаю внимание на личную статистику. Я очень долго не мог забить, получается такой снежный ком: ты задумываешь об этом всё больше и больше, ничего не получается, улучшений нет. Ребята и тренеры потом сказали: «Перестань, успокойся и просто начни работать». Это принесло плоды, начало потихоньку получаться.



Я пытаюсь не так долго заморачиваться, потому что лучше поспать и выйти на следующий день с холодной головой и разобрать ошибки. После игр, конечно, всегда думаешь, что да как. Сразу начинаешь задумываться, где бы я сделал по-другому. Иногда «погрызёшь» себя, но можешь и похвалить», — сказал Красковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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Четвёртое звено – лучшее в матче со Швейцарией. Оценки сборной России От Гусева и Капризова в сочетании с новым центром всё ещё ждём большего.

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