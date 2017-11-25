«Ак Барс» — «Барыс»: Клинкхаммер забил свой первый гол за казанцев в 25-м матче

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», открыв счёт на последней минуте второго периода.

Канадскому форварду потребовалось 25 матчей, чтобы забить свой первый гол за казанскую команду. Он начинал сезон в минском «Динамо», однако в сентябре был обменян в «Ак Барс». В 24 матчах на его счету было 10 результативных передач. В прошлом сезоне Клинкхаммер набрал 42 (21+21) очка в 47 матчах за минчан.

«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ «Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.