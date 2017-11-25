Билялетдинов – о 1-м очке Обухова в сезоне: доволен им, неплохо играет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и оценил игру нападающего Дмитрия Обухова, который набрал первое очко в сезоне в своём восьмом матче.



«Хорошая игра, обе команды показали хороший, динамичный хоккей. Было достаточно хороших моментов. Сегодняшняя игра, конечно, мне понравилась, я очень доволен ребятами. Так держать.

Доволен игрой Обухова. Считаю, он играет неплохо, потому и играет», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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Видео гола Антона Глинкина с передачи Обухова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.