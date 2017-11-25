Галиев: опыт Зарипова поможет «Ак Барсу» идти за кубком Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и поделился мнением о возвращении в команду Даниса Зарипова. Зарипов был отстранён за допинг на два года, но недавно ИИХФ сократила срок дисквалификации до полугода и он подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона.

«Мне в тройке с легионерами нормально, они отличные игроки, мне было легко под них подстроиться. Сегодня была пара хороших моментов – я бросал, но вратарь спас. Самое главное, мы создаём моменты. Два последних матчах мы играли против двух, наверное, лучших звеньев в КХЛ – и не проиграли свои микроматчи. Это самое главное. Сегодня все бились друг за друга.

Зарипова встретили отлично. Ждём с нетерпением его первый матч, для нас это усиление. Самое главное – это его опыт, он нам сильно поможет идти за нашей главной целью – кубком Гагарина», — цитирует Галиева «Спорт Бизнес Online».

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина. Дважды он становился чемпионом с «Ак Барсом» и два раза — с магнитогорским «Металлургом».