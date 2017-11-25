В. Воробьёв: пока лучший нападающий «Динамо» — защитник Илья Никулин

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Витязем» (3:5) и отметил, что нападающие команды должны больше забивать.

«Проиграли, было много нереализованных моментов. Очень плохо сыграли в обороне. Ждём больше голов от нападающих. На данный момент наш лучший нападающий – Илья Никулин, по всем аспектам. В атаке нам не хватает креатива. Было три штанги сегодня. Стараемся, залезаем, но голов мало. Будем работать в этом направлении», — сказал Воробьёв в эфире телевидения «Витязя».

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Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также на канале «Витязя» в YouTube.