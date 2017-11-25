Белов: «Витязь» вторую игру подряд забил пять голов, нам этого не хватало

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (5:3).

«Очень важная победа. В прошлом году мы никак не могли удачно сыграть с «Динамо» и в этом тоже. Второй момент – победа добавит нам уверенности. Самая главная проблема в том, что мы очень мало забивали. Вот сейчас во второй игре подряд забили пять голов — это то, чего нам не хватало. Проигрывали матчи, которые могли довести до победы. Когда забиваешь вовремя, практически всегда игра складывается.



Сёмин играл и в прошлом матче. Список отказов он прошёл, но остался в команде. Турнирное положение сложное, но мы сами себя поставили в такую ситуацию. Но положение точно не безвыходное. Эта победа очень важная. Нужна серия побед, будем бороться до конца. У Мюттюнена была травма, он достаточно много пропустил. Был небольшой риск ставить его на игру, он совсем недавно начал тренироваться в общей группе. Но надо было это делать, для первой игры он выглядел очень неплохо», — сказал Белов в эфире клубного телевидения.

«Динамо» пропустило пять шайб от «Витязя», прервав свою серию побед

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также на канале «Витязя» в YouTube.