Форвард «Динамо» Комаров выбыл на несколько недель

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв после матча с «Витязем» (3:5) поделился мнением о форварде Александре Петунине, а также сообщил, что нападающий Никита Комаров выбыл из-за травмы на несколько недель, но скоро должны восстановиться форварды Михаил Анисин, Михаил Бицадзе и Мартиньш Карсумс.



«Петунин – молодой, перспективный парень. Пробовали его сегодня в разных сочетаний, потому что хотели что-то поменять в игре. Шайба не шла в ворота, искали новые сочетания, хотели поменять что-то в атаке. В ходе матча у нас сломался Егор Яковлев. Думаю, Петунин вырастет в хорошего хоккеиста.

У Комарова опять повреждение, выбыл на несколько недель. Травмы преследуют нас, но я прекрасно понимаю, откуда это идёт. Начинали сезон, и в ходе «предсезонки» ребята добавлялись. Тот же самый календарь — кого-то «накормили», где-то «лавочки» нам не хватало. Ждём, со дня на день у нас выходят Анисин, Карсумс, Бицадзе. Народ есть, будем биться. Следующая игра — с «Авангардом», грустить нам некогда. Думаю, хорошо подготовимся к этому матчу», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.