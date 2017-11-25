Клинкхаммер – о 1-м голе за 25 игр: радовался голу, как первой шайбе в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и свой гол. Клинкхаммер после перехода в казанскую команду смог забить только в 25-м матче.

«Радовался этому голу, как первой шайбе в НХЛ. Просто невероятные чувства! Я не понимал, что происходит, когда не мог забить столько игр. Гол должен был прийти, и, надеюсь, дальше буду забивать ещё.



Мы зажали соперника в обороне, я расположился у ворот, наш защитник нанёс дальний бросок, и я подправил шайбу. Немного изменил направление шайбы, и мне повезло. Но эту удачу я заслужил.



«Барыс» играл быстро и очень агрессивно, стиль похож на тот, что я видел в Северной Америке. Мне такая игра по душе, я к ней привык.



Наша игра в меньшинстве, когда мы остались втроём, стала важнейшим моментом матча. Если удается выстоять в такой ситуации, то это придаёт уверенности всем», – цитирует Клинкхаммера пресс-служба клуба.

«Сухарь» Гарипова помог «Ак Барсу» одолеть «Барыс»

Видео гола Клинкхаммера можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.