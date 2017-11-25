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«Амур» проиграл «Словану» в Братиславе

Хоккей

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:5.

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В первом периоде Зак Бойчак вывел хозяев вперёд, но во втором игровом отрезке Алексей Бывальцев восстановил равенство, реализовав большинство. Тут же «Амур» пропустил от Михала Серсена, а затем Лукаш Кашпар сделал счёт 3:1. В заключительной трети заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей и Зак Бойчак, оформивший дубль, а окончательный результат установил Александр Фролов.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 19:30 МСК
Слован
Братислава
5 : 2
1:0, 2:1, 2:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Бойчак (Эберт, Дженовей) – 07:37 (5x5), 1:1 – Бывальцев (Коларж) – 27:03 (5x4), 2:1 – Серсен (Кашпар) – 27:19 (5x5), 3:1 – Кашпар (Ржепик, Вьеденски) – 33:50 (5x5), 4:1 – Дженовей (Бойчак, Серсен) – 44:09 (5x4), 5:1 – Бойчак (Серсен, Эберт) – 45:20 (5x4), 5:2 – Фролов (Хабаров, Потехин) – 57:52 (5x4)
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