Гарипов: с отменённым голом всё было очевидно, но есть человеческий фактор

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал победу над «Барысом» (2:0), которая стала для него пятой в сезоне на ноль, и момент с отменённым голом соперника.

«Обычная игра, как все матчи. Ребята помогли — хорошо сыграли в обороне, поэтому такой результат. Каждая игра тяжелая психологически, и к каждой игре нужно готовиться. И в Уфе, и сегодня было тяжело.



В моменте с отменённым голом всё было очевидно. Но есть человеческий фактор, судьи сначала ведь засчитали. Взяли просмотр, отменили гол.



Приятно играть на ноль. Работу выполняю, как могу, а результат — на Всевышнем. Делаю всё, что могу», — цитирует Гарипова пресс-служба клуба.

«Сухарь» Гарипова помог «Ак Барсу» одолеть «Барыс»

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.