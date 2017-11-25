Слепышев, пропустивший 8 матчей из-за травмы, может сыграть с «Бостоном»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть уже в следующем матче, с «Бостон Брюинз», который состоится в ночь с 26 на 27 ноября, сообщает пресс-служба клуба.



23-летний Слепышев пропустил восемь матчей из-за травмы, в последний раз он выходил на лёд 9 ноября. На тренировке он занимался во втором звене, с Патриком Маруном и Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Россиянин принял участие в 10 играх регулярного чемпионата, забил один гол и отдал одну передачу.

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