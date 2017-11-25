Слепышев: две травмы подряд – это непросто, надо поскорее вернуть уверенность

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев прокомментировал восстановление после травмы и скорое возвращение в состав. Россиянин пропустил тренировочный лагерь перед стартом сезона, а в начале ноября получил вторую травму. В 10 матчах регулярного чемпионата он набрал 2 (1+1) очка.



«Чувствую себя хорошо. Катаюсь уже 10 дней, рад, что возвращаюсь. Хорошо, что я занимался во втором звене с Патриком Маруном и Райаном Ньюджент-Хопкинсом, но больше беспокоюсь за игровую форму и уверенность, которая у меня была в двух последних матчах. Я должен вернуть её как можно раньше. Последние пару матчей я получал приличное игровое время, чувствовал себя уверенно, видел, что тренер мне доверяет. Надо это вернуть.



Тяжело было снова получать травму. Повреждение паха – странная вещь, когда просто катаешься и тренируешься, кажется, что всё нормально. А когда устаёшь, после двух периодов игры он снова начинает болеть. Игрок случайно упал мне на пах, я снова его потянул. Было непросто – две травмы подряд», — сказал Слепышев в эфире клубного телевидения.

Слепышев, пропустивший 8 матчей из-за травмы, может сыграть с «Бостоном»