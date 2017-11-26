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Хет-трик Овечкина обеспечил победу «Вашингтону» в матче с «Торонто»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вышел победителем из гостевого противостояния с «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв соперников со счётом 4:2.

Главным творцом успеха «столичных» стал капитан Александр Овечкин, забросивший две шайбы в первом периоде, а ещё одну — перед финальной сиреной в пустые ворота канадцев. Теперь на счету россиянина 18 голов в текущем сезоне. Ти Джей Оши отдал три результативные передачи, Никлас Бекстрём — две.

В составе «Торонто» свой третий гол в сезоне забил Никита Зайцев.

Эта победа стала для «Кэпиталз» третьей в чемпионате подряд.

Фрагменты яркой игры Овечкина можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 4
0:2, 0:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин (Бекстрём) – 12:43 (5x5), 0:2 – Овечкин (Оши) – 19:13 (5x4), 0:3 – Врана (Оши, Нисканен) – 31:02 (5x5), 1:3 – Гардинер (Мэттьюс) – 41:24 (5x5), 2:3 – Зайцев (Нюландер, Мур) – 46:09 (5x5), 2:4 – Овечкин (Оши, Бекстрём) – 59:51 (en)
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