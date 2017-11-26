Хет-трик Овечкина обеспечил победу «Вашингтону» в матче с «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» вышел победителем из гостевого противостояния с «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв соперников со счётом 4:2.



Главным творцом успеха «столичных» стал капитан Александр Овечкин, забросивший две шайбы в первом периоде, а ещё одну — перед финальной сиреной в пустые ворота канадцев. Теперь на счету россиянина 18 голов в текущем сезоне. Ти Джей Оши отдал три результативные передачи, Никлас Бекстрём — две.

В составе «Торонто» свой третий гол в сезоне забил Никита Зайцев.

Эта победа стала для «Кэпиталз» третьей в чемпионате подряд.

Фрагменты яркой игры Овечкина можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.