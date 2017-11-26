«Нью-Джерси» вырвал победу в Детройте в ОТ, «Айлендерс» выиграли в Оттаве

«Нью-Джерси Дэвилз» добился победы над «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, игра в Мичигане завершилась со счётом 4:3.



В составе команды хозяев отметим дубль Дэвида Бута, автором победной шайбы в составе «Дэвилз» стал Брайан Гиббонс. Это поражение стало для «Детройта» четвёртым кряду.



В параллельном матче вечера «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Оттавой Сенаторз» в гостях, результат встречи — 2:1. Ник Ледди поучаствовал в двух взятиях ворот. Это шестое поражение канадцев подряд.



Наконец, «Монреаль Канадиенс» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0, прервав серию из пяти поражений кряду.