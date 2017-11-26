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«Нью-Джерси» вырвал победу в Детройте в ОТ, «Айлендерс» выиграли в Оттаве

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» добился победы над «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, игра в Мичигане завершилась со счётом 4:3.

В составе команды хозяев отметим дубль Дэвида Бута, автором победной шайбы в составе «Дэвилз» стал Брайан Гиббонс. Это поражение стало для «Детройта» четвёртым кряду.

В параллельном матче вечера «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Оттавой Сенаторз» в гостях, результат встречи — 2:1. Ник Ледди поучаствовал в двух взятиях ворот. Это шестое поражение канадцев подряд.

Наконец, «Монреаль Канадиенс» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0, прервав серию из пяти поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4
1:2, 0:0, 2:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Бут (Гленденинг, Уэлле) – 00:34 (5x5), 1:1 – Бойл (Сантини, Вуд) – 09:12 (5x5), 1:2 – Холл (Батчер) – 13:21 (5x4), 1:3 – Хишир (Холл, Хенрик) – 46:12 (5x5), 2:3 – Манта (Ларкин) – 46:50 (5x5), 3:3 – Бут (Зеттерберг, Абделкейдер) – 48:16 (5x5), 3:4 – Гиббонс – 62:32 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Ли (Бейли, Ледди) – 28:06 (5x4), 0:2 – Эберле (Ледди, Барзал) – 54:10 (5x5), 1:2 – Дюшейн (Стоун, Хоффман) – 55:39 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Питри (Друен, Гальченюк) – 12:54 (5x4), 2:0 – Гальченюк (Байрон, Друен) – 33:58 (5x5), 3:0 – Байрон – 48:27 (4x5)
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