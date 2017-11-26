Овечкин обогнал Кучерова и вышел на первое место в списке снайперов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился победой «столичных» со счётом 4:2.

Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.

Он обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на первое место в списке снайперов НХЛ. На счету Овечкина уже 18 голов в сезоне, у Кучерова – 17.



Капитан «Вашингтона» в третий раз в сезоне забивает не менее трёх шайб за матч. Всего в 25 матчах на его счету 25 очков.



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Видео третьего гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».