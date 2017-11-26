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Зайцев забил гол из-за линии ворот и подразнил скамейку «Вашингтона»

Хоккей

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев забросил свою третью шайбу в сезоне в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

В третьем периоде Зайцев получил шайбу в зоне атаки, выехал по борту на ворота и послал шайбу с неудобной руки из-за лицевой линии. Шайба отскочила от клюшки игрока «Вашингтона» и залетела в ворота.

После этого Зайцев подразнил игроков на скамейке «Вашингтона», проехавшись перед ними и что-то сказав.

Зайцев провёл на площадке 23 минуты 49 секунд, забил гол, набрал показатель полезности «+1», совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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