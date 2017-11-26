Овечкин — о своём первом голе «Торонто»: как будто мне снова 19 лет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) прокомментировал свой первый гол и признался, что посвятил его переболевшему раком мальчику Алексу Лью, которого пригласил на игру. Российский форвард в этом матче отметился третьим хет-триком в сезоне.

События дня НХЛ. Ему снова 19! Овечкин догнал Буре и обошёл Кучерова Русская машина и русская ракета теперь идут вровень.

«Как будто мне 19 лет. Лечу, делаю обманное движение, бросаю. Отличные ощущения.



Я сказал Алексу, что если забью сегодня, то это будет для него. Когда я открыл счёт, пытался найти его на трибунах, но не смог», — цитирует Овечкина Washington Post.

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