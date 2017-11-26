Игинла может сыграть за сборную Канады на Кубке Шпенглера

Нападающий Джером Игинла, который в этом сезоне не подписал контракт в НХЛ, может сыграть за сборную Канады на Кубке Шпенглера. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Турнир пройдёт с 26 по 31 декабря 2017 года в Давосе.



«Игинла на этой неделе общался с Федерацией хоккея Канады. Он начнёт ледовые тренировки через одну-две недели. Думаю, сборная продлила ему своё приглашение. Если он захочет сыграть на Кубке Шпенглера перед Олимпиадой, для него будет место в составе», — цитирует Фридмана Sportsnet.



Игинла является двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010). Ранее президент Федерации хоккея Канады Том Ренни заявил, что Игинле надо начать кататься, если он хочет получить шанс сыграть на Олимпиаде. Игры 2018 года пройдут без хоккеистов НХЛ.

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