«Торонто» — «Вашингтон»: Овечкин признан первой звездой матча, Зайцев – третьей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.



Капитан «столичных» Александр Овечкин был признан первой звездой встречи. Он оформил третий хет-трик в сезоне и заработал показатель полезности «+2», провёл на площадке 18 минут 44 секунды, нанёс четыре броска и применил два силовых приёма.



Третьей звездой стал защитник «Торонто» Никита Зайцев, который забил свой третий гол в сезоне и закончил матч с показателем полезности «+1». Зайцев сыграл 23 минуты 49 секунд, совершил два хита и заблокировал один бросок.

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Видео первого гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.