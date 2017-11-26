«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: Биекса одним ударом нокаутировал Эндреоффа

Защитник «Анахайм Дакс» Кевин Биекса подрался с игроком обороны «Лос-Анджелес Кингз» Энди Эндреоффом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Хоккеисты скинули перчатки в первом периоде. Это случилось сразу после вбрасывания в зоне «Дакс». Биекса нанёс всего один удар и сразу послал Эндреоффа в нокаут. Тот упал на лёд и поднялся, шатаясь. Судьи остановили драку, оба игрока получили по пятиминутному удалению.



После первого периода «Анахайм» ведёт со счётом 1:0.

Видео драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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